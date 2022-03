L'entreprise, miroir de son dirigeant. Le regard du coach en BD pour expliquer ce reflet parfait

Par son parcours personnel et à partir de rencontres avec des centaines de dirigeants et d'entreprise, l'auteur établit un lien étroit entre la personnalité du dirigeant et le destin de son entreprise. Il en a fait un objet d'études et construit un modèle d'accompagnement unique. Construit comme une vraie bande dessinée, aux dialogues incisifs et au dessein expressif, cet ouvrage décrit le parcours du coach et entraîne le lecteur à s'interroger sur ses propres pratiques au travers de différentes expériences tirées de situations réelles.