" Sans adieu ". Andries Bonger - Odilon Redon, correspondance 1894-1916, vient satisfaire une attente en donnant accès aux quelques trois cents lettres inédites échangées pendant plus de vingt ans par Odilon Redon, l'un des artistes majeurs du tournant de 1900, et son principal collectionneur, Andries Bonger. Plus de 300 reproductions d'Odilon Redon illustrent leurs échanges. Publier la correspondance d'Andries Bonger et Odilon Redon revient à réaliser un projet souvent formulé, parfois entrepris, mais jamais mené à bien. L'intérêt de ces documents vient de la personnalité de leurs auteurs ainsi que de la durée, de la profondeur et de la qualité de leur échange. Ce diaologue entre l'artiste, grand symboliste du XIXe, et son collectionneur apporte un éclairage nouveau et inédit sur l'oeuvre d'Odilon Redon.