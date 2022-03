Manuel de l'intelligence économique en Afrique

A la fois rempart contre la prédation économique et vecteur d'accroissement de compétitivité ou de puissance, l'intelligence économique constitue un enjeu particulièrement stratégique pour le continent africain. L'intelligence économique en Afrique peine pourtant à s'imposer. Le concept est souvent mal compris ou mal interprété, ce qui induit une mise en pratique erronée, inefficace voir contre-productive. Une tentative de clarification conceptuelle est indispensable pour comprendre les enjeux auxquels est confronté tout un continent. Energie, droit, conformité, cybersécurité, changements sociétaux, sécurité... sont autant de sujets relatifs à la sécurisation du climat des affaires, au développement des acteurs économiques, à l'accroissement de puissance des Etats et des organisations régionales. L'enjeu et les objectifs sont de taille et l'intelligence économique peut indéniablement contribuer à les atteindre. Plusieurs initiatives sont d'ores et déjà en marche comme la ZLECAf, mais aussi le développement de concept comme la "? Yohali intelligence ? " ou encore l'utilisation de matrices en matière de sécurité (économique). Egalement des tentatives de mise en place de politiques publiques d'intelligence économique ont vu le jour, mais demandent des ajustements et une agilité plus importante. Ce Manuel se veut un point de départ vers une culture africaine de l'intelligence économique, inspirée de l'existant certes, mais surtout empreinte des réalités, des cultures et des savoirs africains.