Gagner la guerre économique. Plaidoyer pour une indépendance économique et stratégique

Avec cet ouvrage s'achève un cycle constituant une trilogie sur la guerre économique. Penser la Guerre économique (2018) était un ouvrage de théorie, analyse géopolitique et bréviaire de maximes en matière stratégique appliquée aux conflits, en particulier hybrides. Survivre à la guerre économique (2020) était un manuel de résilience, proposant aux acteurs de la sécurité économique une réponse aux ingérences économiques, financières, cyber etc. recensant l'ensemble des techniques opératoires et typologies de déstabilisation du tissu industriel et commercial, associées à leurs modes de prévention et de riposte. Gagner la guerre économique a davantage pour ambition d'être une réponse programmatique, pour affronter économiquement un monde en bascule, plongé dans l'incertitude stratégique sur fond de déglobalisation. Ce faisant, après une crise sanitaire majeure - qui fut un extraordinaire accélérateur de métamorphoses déjà à l'oeuvre - il convient de procéder à quelques constats pour en tirer les meilleurs enseignements afin de se projeter dans ce "jour d'après" . C'est l'ambition de ce livre, afin de livrer de nouvelles clés de compréhension, à l'heure où sonne la démondialisation et le retour à l'autonomie stratégique, telle que prononcée par le Président de la République lui-même.