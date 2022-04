Star Wars - La citadelle hurlante

Voici l'alliance la plus improbable de la galaxie : Luke Skywalker et le Docteur Aphra ! L'archéologue rebelle fait à Luke une offre qu'il ne peut pas refuser, le tandem se retrouve alors devant les portes de la Citadelle Hurlante qui renferme un précieux trésor. Luke et Aphra pourront-ils se faire suffisamment confiance pour mener la mission à bien, ou est-ce la Reine de la Citadelle qui aura le dernier mot ? Cette gigantesque saga est empruntée à la précédente période des séries Star Wars, celle qui sépare les films Un nouvel espoir et L'Empire contre-attaque. Elle implique à la fois les séries Star Wars et Doctor Aphra et promet son lot d'action et de rebondissements surprenants !