Sorciers. Tome 1, Les Sources de l'Ombre

- Une trilogie fantastique à l'univers foisonnant et aux personnages aussi intrigants qu'attachants. - Une écriture ensorcelante, prête à emporter le lecteur d'un monde magique à l'autre, aux côtés d'Ernest, de Kétinée et de Déa. Mesdames et Messieurs, bienvenue au cirque Palazzi ! Ce soir, un numéro époustouflant avec l'incendie du chapiteau par l'armada des clowns invisibles. Venus enlever vos enfants, ils emporteront Déa, la jeune aveugle. Ernest le magicien partira à sa recherche avec l'aide de Kétinée l'envoûteuse et de Kilma le marabout. Leur quête les mènera dans un monde caché et surnaturel. Mais leurs authentiques pouvoirs de sorcellerie suffiront-ils pour sauver Déa ? Restez en notre compagnie, vous n'êtes pas au bout de vos surprises... Une aventure au rythme endiablé, qui vous entraînera de mystérieux mondes magiques aux catacombes de Paris !