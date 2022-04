Les pairs à l'adolescence

Qui sont les pairs ? Si cette catégorie est largement mobilisée par les chercheurs et les acteurs de la jeunesse, elle n'est pas toujours précisément définie ni pensée dans sa complexité. Pourtant, nous savons que les pairs jouent un rôle clé dans cette période d'affirmation de soi et d'appropriation des codes sociaux. La sociabilité entre pairs s'offre comme un espace privilégié dans lequel il est possible d'expérimenter, d'être reconnu, de s'identifier et de se singulariser. La première partie de cet ouvrage rassemble des contributions qui traitent du rôle des pairs dans la construction de soi des adolescents et adolescentes et des pratiques juvéniles. La seconde partie questionne les opportunités offertes par la pair-aidance dans les actions de prévention et d'accompagnement. Ce collectif invite à penser les tensions qui animent les groupes de pairs, mais aussi le poids du regard que les adultes peuvent porter sur eux.