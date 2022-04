L'Histoire pas bête

Si les cours d'histoire permettent aux enfants de conceptualiser le temps, de se repérer dans la durée, et, dans le meilleur des cas, de développer leur conscience de futurs citoyens, ils abordent rarement les questions qui les intéressent concrètement. Est-ce qu'il y avait des toilettes dans les châteaux ? Pourquoi on donnait des numéros aux rois ? Qui a appris aux hommes préhistoriques à dessiner ? Pourquoi connaît-on plein de rois et presque aucune reine ? Est-ce que les hommes préhistoriques avaient des animaux de compagnie ? Est-ce que les rois se brossaient les dents ? Voilà autant de questions qui trouveront ici leur réponse, et plus encore. A travers toutes ces questions, c'est aussi la place des femmes dans la société à travers les époques qui est interrogée, la question de la colonisation également, celle de l'enseignement de l'histoire dans le monde ou encore la problématique de l'appropriation culturelle mais toujours avec des mots simples, en mêlant anecdotes et recherches historiques, et avec l'humour des illustrations de Pascal Lemaître. Histoire pas bête est un livre indispensable pour découvrir l'Histoire autrement, et prendre plaisir à comprendre comment vivaient les femmes et les hommes qui nous ont précédés.