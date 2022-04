Cadeaux brodés

Rien de mieux que de personnaliser ses cadeaux avec quelques points de broderie. Alors saisissez vos cotons à broder, votre aiguille et votre tambour et c'est parti ! Créations entièrement brodées ou juste étiquettes pour les emballages, il y en pour tous les goûts, celles qui veulent y passer plus de temps et celles qui veulent une personnalisation rapide. Au sommaire : 30 créations à broder - Pour offrir à ses proches - Pour personnaliser ses cadeaux (gifttags) - Les points de broderie expliqués