La Bible perdue

Une quête millénaire à cent à l'heure à travers l'Europe, entre Indiana Jones, Benjamin Gates et le Da Vinci Code. Charles Baker, célèbre professeur d'histoire de Princeton, connu pour ses enquêtes résolvant de grandes énigmes historiques, est interrompu en pleine conférence à Sighisoara en Transylvanie. La police l'informe que plusieurs cadavres ont été retrouvés dans une mise en scène macabre qui fait écho à la Bible du Diable, sujet d'étude du professeur. L'un des cadavres tient dans sa main une carte de visite de Charles... S'agit-il d'une mise en garde pour qu'il arrête ses recherches ? Accompagné de Christa, une enquêtrice d'Interpol, Charles Baker va partir sur les traces du mystérieux sabre de Vlad l'Empaleur (gouverneur militaire roumain du XVe siècle, surnommé "Dracula ") et de la première Bible de Gutenberg, supposée renfermer un immense pouvoir... Mais il n'est pas le seul à convoiter cette fameuse Bible perdue, et il semble être suivi pas à pas par une étrange organisation secrète, qui a bien l'intention de mettre la main sur le livre sacré avant lui.