Une jolie histoire qui s'adresse aux enfants un peu têtus et montre, avec délicatesse, comment gérer les caprices des différentes phases de rébellion qui caractérisent la croissance et la recherche de l'indépendance. Le petit léopard est très capricieux : il veut jouer jusqu'à tard, mettre tout sens dessus dessous, crier à tue-tête et rester seul. Bref : il veut faire uniquement ce qu'il a envie et quand il en a envie ! Le seule chose qui parvient à l'adoucir... c'est l'amour infini de sa famille !