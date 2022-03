Le Cercle des mensonges

La nouvelle enquête d'Héloïse Bouquet, entre quête personnelle et série de meurtres sans lien apparent... Trois morts, un homme et deux femmes. Deux assassinats aléatoires et un suicide ? Les apparences sont bien souvent trompeuses et il ne faudra pas moins de deux équipes d'enquêteurs expérimentés pour en venir à bout. Urbain, dit le zèbre, est un policier chevronné à qui on ne la fait pas. Lui et son équipe se retrouvent avec deux corps sur les bras : un jeune homme apparemment suicidé et une jeune femme retrouvée assassinée dans une ruelle à proximité. Héloïse, officier de gendarmerie nationale, reprend le travail après deux années d'absence. Et quelle reprise ! Une femme est retrouvée morte dans les bois. Une femme qui cachait bien son jeu et ses secrets. Et en toile de fond, l'enquête sous-jacente d'Héloïse pour enfin arrêter et mettre un terme à la fuite d'Anne Poey, la terrifiante propriétaire du cheptel et responsable de la mort de son compagnon. Héloïse est bloquée dans son passé. Urbain, lui non plus, n'avance pas dans sa vie. L'un et l'autre sauront pourtant se trouver...