Ma cuisine méditerranéenne

Le premier livre de Mohamed Cheikh, vainqueur de Topchef 2021 Mohamed Cheikh, vainqueur de Topchef 2021, qui a su gagner la sympathie du public autant grâce à sa cuisine que grâce à sa personnalité, livre ici 50 recettes puisées dans ses inspirations méditerranéennes. Recettes de famille ou créations du chef, le menu de Mohamed s'organise autour des mezzés, plats de viandes et de poissons mais aussi végétariens, desserts et enfin cocktails sans alcool. Beignets de gambas, arancini façon paëlla, salade de pastèque à la mélasse de grenade, riz au lait à la cannelle, et bien sûr le plat de sa victoire, l'épaule d'agneau confite aux épices, ce livre chaleureux et généreux fait la part belle aux produits et au partage.