DÉVELOPPER SON MENTAL POUR SE REMETTRE AU SPORT. Préparation mentale, exercices sportifs, shiatsu et conseils nutritionnels

Avec l'arrivée des beaux jours, nombreux sont ceux qui souhaitent démarrer ou reprendre une activité physique. Mais comment faire pour que cette volonté devienne une réussite sur le long terme ? Dans ce livre vous trouverez une méthode durable et efficace pour développer un mental à toute épreuve (pluie, fatigue, manque de motivation...) et faire du sport une activité plaisir. Des conseils de spécialistes et d'experts dans les domaines du sport, de la santé et du bien-être vous sont divulgués pour vous aider à tenir le rythme et vos bonnes résolutions.