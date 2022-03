Au coeur du grand déclassement. La fierté perdue de Peugeot-Sochaux

Lorsque Peugeot annonça la vente du FC Sochaux, les amoureux des Lions crièrent à la trahison. Mais cet évènement funeste ne venait qu'entériner le déclin d'une industrie, d'une ville, d'une légende. Et le déclassement d'une France jugée désormais dépassée. C'est cet univers que Jean-Baptiste Forray ressuscite ici, à travers une enquête journalistique et une plongée littéraire qui donnent la parole aux oubliés. Il raconte la gloire évanouie des générations de patrons, d'ouvriers, de footballeurs, de supporters qui, entre labeur et ferveur, ont hissé haut le drapeau des automobiles Peugeot. Jusqu'à ce que l'usine, le stade, le quartier se réduisent comme peau de chagrin. Que sont les Peugeot-Sochaux devenus ? Que nous disent-ils des territoires délaissés de la République ? Savons-nous les entendre ? Voici le récit mélancolique d'un monde disparu, le constat implacable des ravages des délocalisations, la saga vibrante des perdants de la mondialisation. Le roman vrai, pathétique et poignant, de la France périphérique.