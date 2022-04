Nino Dino - Du calme !

Aujourd'hui, c'est atelier pâtisserie à l'école. Tous les petits dinosaures sont ravis, surtout Nino Dino qui n'arrive pas à contenir sa joie. Le problème, c'est qu'à force de l'entendre hurler qu'il veut tout faire, on n'entend plus que lui. La maîtresse commence à en avoir plein les oreilles, si bien que Nino Dino finit par se vexer. Promis, il ne dira plus rien, ni pour jouer avec ses copains, ni pour chanter sa comptine préférée. Et pour accepter la première part de gâteau, saura-t-il tenir sa langue ?