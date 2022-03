Je n'ai pas (très) peur toute seule

Une histoire rassurante, aux illustrations embellies de fines découpes, pour aborder la peur d'être seul. Cette histoire rassurante aborde en douceur et avec une pointe d'humour la peur d'être seul, partagée par de nombreux enfants. Au fil des pages, les illustrations originales embellies de découpes donnent vie à des personnages attachants et révèlent les émotions de l'héroïne et les liens qui l'unissent à sa famille.