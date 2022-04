100 jeux pour éveiller son enfant à la nature

La nature se loge partout dans notre quotidien. Surtout, elle constitue une source pédagogique inépuisable. Qu'on habite en ville ou à la campagne, en maison ou en appartement, il y a mille et une manières d'y sensibiliser son enfant. En observant les saisons, il stimulera ses sens et découvrira des notions essentielles telles que la patience et le respect du vivant. Il développera son autonomie en prenant soin de son environnement et aiguisera sa créativité et sa motricité fine en réalisant des créations zéro déchet et 100 % végétales. Préparez-vous à vous mettre au vert pour satisfaire la curiosité de votre jeune pousse ! Cet ouvrage propose 100 jeux simples et ludiques pour éveiller votre enfant à la nature et à l'écologie sous toutes leurs formes. - Des activités en pas-à-pas pour petits et grands, à réaliser avec vous ou en autonomie, illustrées de dessins et de photographies. - Les objectifs et acquisitions favorisés pour mieux comprendre les bienfaits pédagogiques de la nature. - Les conseils et astuces écolos de Soline Bourdeverre-Veyssiere, enseignante et autrice du blog "S'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée" suivi par plus de 300 000 personnes.