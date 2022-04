M'asseoir cinq minutes avec toi

"Un roman courageux et bouleversant". (Public) Claire et Julien se sont follement aimés. Un coup de foudre, un mariage et enfin, une fille, Pauline, belle, parfaite... et différente. Ils étaient prêts, ils la voulaient de toutes leurs forces, mais est-on jamais préparé à faire face au handicap d'un enfant ? Comment rester un couple uni, quand être parent prend toute la place ? Ce roman est l'histoire de Claire qui voit partir l'homme de sa vie, de Julien qui étouffe sous le poids de la culpabilité, de Pauline qui voudrait que son papaet sa maman s'aiment de nouveau. Un roman intime et puissant, qui nous plonge dans laréalité d'une famille déchirée que seul l'amour saurait guérir.