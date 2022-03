Chili street art. Du Nord au Sud

Ce livre de street art est à l'image du Chili. Ses auteurs ont arpenté pendant plus d'un an ses routes, ses villes et ses villages, du nord au sud, à la rencontre des artistes qui font actuellement la scène d'art urbain chilienne. D'une oeuvre de rue à l'autre, vous parcourrez plus de 4000 kilomètres depuis les régions désertiques du nord jusqu'aux glaciers de Patagonie, en faisant un détour par la mythique île de Pâques. Au delà de la carte postale, les murs vous montreront les multiples facettes du Chili avec ses légendes, ses mythes, mais aussi les grands défis auxquels le pays doit faire face aujourd'hui...