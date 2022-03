Comprendre l'évaluation professionnelle. Encourager pour favoriser la confiance

Souvent vécus comme des rendez-vous imposés, les entretiens professionnels cristallisent parfois les insatisfactions liées aux relations de travail : manque de communication, de compréhension, de considération... Lors de cette rencontre, faire preuve d'ouverture et d'objectivité donne l'opportunité à chacun d'être reconnu, considéré et encouragé. Mais sommes-nous préparés aux enjeux de posture professionnelle, ou bien reproduisons-nous un modèle institutionnel construit sur le statut, l'image et la sanction ? L'auteur revient sur ces fondamentaux en proposant de renforcer la confiance dans l'évaluation et le management, pour développer le potentiel d'expression de l'individu. Les bonnes pratiques professionnelles existent, mais sont encore trop peu visibles. Il est pourtant possible d'évaluer et d'accompagner tout en développant de la performance. Car demain se construit autrement, et dès maintenant !