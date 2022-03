L'esprit quantique. Transformez votre réalité

Voudriez-vous découvrir comment attirer à vous ce que vous désirez dans la vie ? Voudriez-vous surmonter les blocages et les résistances intérieures qui entravent votre bonheur ? Voudriez-vous reprogrammer la partie la plus profonde de votre être vers la prospérité économique, le succès et le bonheur ? Voudriez-vous apprendre des techniques pratiques vous permettant de devenir le co-créateur de votre existence ? Si vous souhaitez atteindre ces objectifs, voici le livre idéal, qui vous enseignera comment le faire en réveillant en vous une capacité antique actuellement assoupie : le focus universel.