Introduction à la gynécologie naturelle. Les organes sexuels et le cycle féminin - Auto-examens et auto-massages - Recettes naturelles ancestrales

La femme moderne, ou femme émancipée, se reconnaît surtout dans les modèles proposés par une publicité qui a construit sa sexualité, sa beauté, son comportement, en exploitant précisément l'image féminine à des fins économiques. Ce manuel d'introduction favorise une nouvelle conscience de soi et de son propre corps ; il enseigne le respect des flux hormonaux et des âges de la vie ; il invite à l'écoute des messages physiques et émotionnels à travers les troubles et les maladies. Il favorise la découverte d'une sexualité authentique vécue avec acceptation et estime de soi