Le yoga des mains. 72 mudras pour prendre soin de ma santé et grandir spirituellement. Avec 72 cartes

En activant les doigts, par la pratique du yoga des mains, vous pouvez contribuer à votre développement mental et spirituel et profiter de bienfaits multiples. CHAQUE CARTE MUDRAS COMPREND : une photo en couleurs de la mudra son nom en sanscrit, sa translittération et sa traduction une explication brève de son exécution les bienfaits physiques, énergétiques et spirituels de la mudra