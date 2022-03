Retourne chercher le pain nous plonge encore une fois dans une aventure plus grande que nature. Graham, le renard rêveur et un brin trouillard de Va chercher le pain est de retour. En se rendant à la boulangerie pour aller chercher... vous l'aurez deviné : du pain, il apprend que son cousin Oskar a disparu. Il n'est jamais revenu après que son navire ait chaviré en pleine tempête. Désireux de le retrouver, Graham part à sa recherche. Le pauvre renard s'embarque alors dans une aventure aussi rocambolesque que la dernière fois où il est allé chercher le pain. Retourne chercher le pain nous plonge encore une fois dans une aventure plus grande que nature. L'histoire d'un renard qui affronte une multitude de péripéties et qui doit sauver la peau de son cousin, tout en revenant chez lui avec du pain. Un livre d'aventure débordant d'humour et de rebondissements comme seul Jean-Baptiste Drouot sait les créer.