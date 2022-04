All New X-Men T03 : La Bataille de l'Atome

Depuis que les premiers X-Men ont surgi du passé pour intégrer notre présent, les mutants de notre époque s'interrogent sur les conséquences que cela pourrait avoir sur le continuum spatiotemporel. Lorsqu'une nouvelle équipe de X-Men venue du futur apparaît, porteuse de présages funestes, une scission se forme parmi les jeunes héros, divisant les X-Men dans leur globalité. La bataille de l'atome a commencé ! L'un des points d'orgue du séjour de Brian Michael Bendis sur les titres mutants est l'arrivée à notre époque de Cyclope, Jean Grey, Iceberg, Angel et du Fauve dans leur version des origines. Beaucoup de questions sont en suspens concernant leur voyage temporel et les auteurs Marvel tentent d'y répondre dans cette saga qui implique également les séries Uncanny X-Men, X-Men et Wolverine and the X-Men.