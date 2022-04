En accompagnement ou plat principal, en gratin, en soupe, en salade... il existe d'innombrables façons de cuisiner les pâtes ! Recettes saines ou gourmandes assumées, très simples ou plus élaborées, en fonction des saisons et des envies, végétariennes ou non, pour les enfants, associées à des ingrédients prestigieux pour les fêtes... voici 50 recettes originales et variées pour manger des pâtes toute l'année sans se lasser !