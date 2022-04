Coudre pour la plage

La couture c'est tous les jours, toute l'année que cela se pratique, et surtout on a envie d'avoir des vêtements faits-main peu importe où l'on soit. A la plage aussi bien sûr ! Cousez-vous donc votre nouveau bikini, un grand sac fourre-tout pour amener votre nécessaire à la plage, un kimono pour le feu de camp. Sans oublier un matelas de plage et l'inévitable cabine de bain qui vous permettra de vous changer directement sur le sable chaud sans problème ! Au sommaire : 20 modèles pensés spécialement pour la plage (maillot de bain, tapis, cabine de plage, etc.) - Du 36 au 44 - Deux feuilles de patron