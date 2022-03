Le savoir de la peau

Homme de terrain, Gérard Chaliand a été, au cours du dernier demi-siècle, un observateur-participant dans les guérillas d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Ayant notamment enseigné à Harvard, à Berkeley, à l'UCLA, ainsi qu'à l'Ena et à l'Ecole de guerre, il relate son itinéraire singulier, révélant tout un pan d'histoire contemporaine. Les Mémoires de l'un des plus grands géostratèges de notre temps Homme de terrain, Gérard Chaliand a participé, depuis 1960 à nombre de guérillas d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Il a enseigné à Harvard, à Berkeley, à l'UCLA, ainsi qu'à l'Ena et à l'Ecole de guerre, tout en menant sa vie librement. Il est, par ailleurs, poète (Feu nomade, Poésie Gallimard, 2016). Après avoir établi un bilan des " mythes révolutionnaires du tiers-monde " dans Guérillas et Socialismes (1976), il a contribué au renouveau des représentations cartographiques de la géopolitique (1983) et à la connaissance des cultures et stratégies non occidentales, mal connues et sous-estimées (1990). Il a signalé et analysé le reflux de l'Occident à travers ses échecs contemporains dans les conflits irréguliers (2016). Le présent volume relate son itinéraire singulier, l'importance de l'Asie orientale et le repli de l'Europe, sinon de l'Occident. " De tous les spécialistes contemporains de la guerre révolutionnaire, Gérard Chaliand est l'un des plus incisifs. Il réunit le résultat de ses recherches et son engagement immédiat dans de nombreux mouvements révolutionnaires. " (Makers of Modern Strategy, Princeton University Press, 1986) " ... un des meilleurs géostratèges contemporains. Clair, direct, particulièrement lucide, très expérimenté, original, à la fois engagé et rigoureux. " (Hubert Védrine, Dictionnaire amoureux de la géopolitique, Fayard, 2020)