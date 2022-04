Griffes, T5 : Parker

Parker est mourant. Sa seule chance de survie est de trouver son âme soeur, mais il ne lui reste que peu de temps. Brandon est l'Omega de sa meute, et sa discrétion cache un terrible secret. Lorsque passé et présent se mêlent, celui-ci risque d'éclater au grand jour. Avery est la fille d'un traître ; jamais elle ne pourra expier les péchés de son père. Ces trois alliés improbables ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour mettre fin à la guerre entre loups et humains. Leur histoire naissante aura-t-elle une chance de s'épanouir avant de disparaître ? " Carrie Ann Ryan a l'art de faire battre les coeurs plus vite. Sa série Redwood m'a captivée. J'ai hâte de découvrir la génération suivante avec Griffes ! " Lara Adrian, autrice de Minuit " Originaux et innovants, les métamorphes de Carrie Ann Ryan sont uniques parmi les nombreux loups-garous de fiction. " The Book Cellar