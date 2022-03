Anne de Bretagne. Correspondance et itinéraire

Cet ouvrage est une ample publication de sources sur Anne de Bretagne, dont beaucoup sont inédites : toute la correspondance qui a pu être retrouvée, active et passive, de la duchesse et de la reine, complétée par plusieurs documents fondamentaux. La datation des missives restitue leur contexte historique, et l'identification des personnages informe sur les réseaux personnels de la reine. En outre, un itinéraire montre la grande mobilité de cette femme et permet de faire l'histoire de ses voyages, qui sont révélateurs de son tempérament et de ses motivations : une extrême énergie, la piété et les pélerinages, et un amour conjugal dont témoignent aussi les ambassadeurs italiens. Les premières lettres précisent l'extraordinaire agentivité par laquelle la fillette de onze ans a pris son destin en main en repoussant le grand baron avec lequel ses proches voulaient la marier. La correspondance éclaire le rapport au pouvoir monarchique qui, s'agissant d'une femme, prend une importance exceptionnelle du fait de son double statut, celui de reine et celui de duchesse souveraine. La reine va jusqu'à conduire une "diplomatie épistolaire". Des historiens ont critiqué son amitié constante pour la maison d'Autriche, sans voir que son but, explicite, était de faire et assurer la paix dans la chrétienté.