ENSEIGNER AUX ÉLÈVES AUTISTES

Enseigner à des élèves autistes aidera le personnel enseignant à créer des liens forts avec les apprenants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à les soutenir en toute confiance dans des classes inclusives. Kara Dymond nous invite à explorer les nombreuses facettes du TSA afin de mieux comprendre les forces, les besoins et le potentiel des élèves autistes ayant une intelligence moyenne ou supérieure à la moyenne. A l'aide de nombreux exemples et mises en situation, et en adoptant la perspective de ces jeunes, elle nous permet d'accéder à leurs pensées, à leur fonctionnement et à leur vision du monde. Sa démarche s'appuie sur la recherche récente, notamment les études traitant des difficultés de communication qui affectent la socialisation et l'apprentissage de ces élèves. L'autrice propose de nombreuses stratégies testées à l'école, modulables et adaptables à tout type de classe, et qui profiteront à toute la classe. On y trouve des solutions pratiques pour : - répondre de manière proactive aux besoins des élèves afin d'éviter les moments difficiles ; - développer leurs forces ; - réduire leur anxiété ; - augmenter leur motivation ; - favoriser leur autonomie à l'école et pour le reste de leur vie. L'ouvrage présente également une riche bibliographie et de nombreuses suggestions de lecture pour les parents, les intervenantes et les intervenants, sans oublier les élèves.