INTERPRÉTER EN PROFONDEUR GRÂCE AUX CLUBS DE LECTURE. Atelier de lecture

Cet ouvrage fait partie de la collection Les ateliers de lecture, dirigée par les mêmes autrices que notre collection à succès Les ateliers d'écriture. En s'appuyant sur la recherche et sur des milliers d'heures d'expérimentation en classe, Lucy Calkins et son équipe du Teachers College Reading and Writing Project accompagnent les enseignantes et les enseignants dans le développement de l'apprentissage de la lecture des élèves de 10 à 12 ans. Ces autrices, elles-mêmes enseignantes d'expérience, communiquent avec passion une approche d'enseignement explicite de la lecture, en lien avec la littérature jeunesse. Cet ouvrage, qui possède de nombreux liens avec la littérature jeunesse, contient 20 ateliers qui permettent aux élèves d'acquérir autonomie et aisance en lecture. Dans ce module, les élèves sont amenés, entre autres, à écrire sur la lecture avec voix et engagement, à discuter de littérature en clubs de lecture et à remarquer comment différents auteurs développent un même thème dans différents textes. Sa structure et sa terminologie sont identiques à celles des modules en écriture. Chaque atelier est présenté selon le modèle de l'enseignement explicite. L'ouvrage est accompagné de matériel reproductible comprenant des tableaux d'ancrage et des outils pour soutenir l'apprentissage.