Spawn - Renaissance T10

Al Simmons a vu l'avenir... Chaque victoire et chaque défaite change son destin et celui du monde. L'avenir est incertain et l'héritage du Medieval Spawn est en question, Spawn, She-Spawn et le Reaper passent à l'offensive. Quand un allié de longue date révèle son vrai visage, Cogliostro recrute aussi le GUNSLINGER SPAWN !