Avions. Carnet d'un peintre de l'air et de l'espace

Au fil de son trait précis, l'artiste Lapin, pour nous raconter à sa façon l'histoire de l'aviation, nous emmène avec lui au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, institution qui présente au public le patrimoine national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace. Son carnet en main, il parcourt les dédales de cette ancienne aérogare, figeant sous sa plume appareils de navigation et sculptures, architecture et engins spatiaux en tout genre. Animées par des bribes de conversations glanées tout au long de sa visite, et enrichies de textes informatifs et vivants, ses aquarelles tout en nuances insufflent de la douceur aux avions de guerre qu'il couche sur le papier. C'est l'oeuvre d'un passionné d'aviation, désireux de montrer au monde ces géants mythiques. Un ouvrage qui ravira ceux que l'histoire de l'aviation fait rêver.