La Vie d'une vache

Quoi de tel pour comprendre un pays que d'en épouser les passions ? Lorsqu'il arrive en Argentine, Juan Pablo Meneses découvre le rituel de l'asado, la grillade, et de toute la culture carnivore qui l'entoure. Pour s'immerger au plus profond de ce pays, l'auteur-journaliste se lance dans l'industrie de la viande en achetant... une vache. La Negra. Avec cette jeune génisse, il convainc un producteur bovin de devenir son associé, il se rend dans les abattoirs et les chambres froides du pays, et arrive à être invité sur des plateaux de télé. Toute son enquête au pas lent et calme d'une vache, pour cerner l'âme d'un pays fou de viande, mais aussi pour interroger ses modes de production, de consommation et sur son avenir de plus en plus remis en cause.