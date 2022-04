Croq'kilos 5. MES RECETTES MINCEUR ET GOURMANDES du quotidien

Après les succès du " Cahier de coaching " et des 3 livres de recettes " Mes recettes minceur et gourmandes " , Croq'Kilos sort un 5e opus. Il comportera des recettes minceur, gourmandes & accessibles, pour chaque moment de la journée : petit-déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Un livre pratique, pour tous, avec : -Des recettes ultra rapides ; -Des recettes ultra gourmandes ; -Des recettes ultra originales ; + des infos diététiques et des astuces