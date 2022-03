Marcher vers son essentiel. Voyage intérieur sur le chemin de Compostelle

Un livre qui vous fera cheminer A l'aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne et son travail de cadre dans le milieu bancaire et se met à marcher seule, en sac à dos, depuis sa maison natale en Alsace en direction de Saint-Jacques de Compostelle, avec l'envie de ralentir, d'expérimenter plus de connexion avec la nature, les autres et elle-même, dans un monde qui semble aller trop vite. Dans ce carnet de voyage, Pauline nous partage son cheminement intérieur : comment elle fait face à la fatigue, à la solitude et au flot incessant d'angoisses sur le future, et de questionnements sur le sens de cette marche, mais aussi comment elle retrouve peu à peu le chemin vers son coeur et sa joie. Durant ses quatre mois de marche à travers la France et l'Espagne - environ 2 000 kilomètres à pied -, elle rencontre de nombreux pèlerins, de pays, d'âges et de milieux différents, et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin, et ce que cette aventure leur apporte : besoin de reconnexion à soi, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle, chaque chemin est unique. Ce livre parle du chemin intérieur que l'auteure a entrepris, mais aussi du voyage de tous ces pèlerins, prêts à questionner leurs habitudes et à s'ouvrir à l'inconnu et à la magie de la vie.