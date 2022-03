Le yéti de la décharge

Alors qu'elle se retrouve seule en pleine nature, Zoé fait une drôle de rencontre : un yéti ! En réalité, la créature qu'elle a en face d'elle est beaucoup moins effrayante : il s'agit juste d'un homme hirsute et portant de vieux habits bariolés - ouf ! La peur cède rapidement place à la curiosité, et Zoé s'interroge : mais qui est donc cet homme qui traîne dans les décharges ? Accompagnée de ses amis, la jeune fille va braver les consignes données par sa mère pour en découvrir un peu plus sur cet homme.