O l'ange révélateur

Mexique. Angela de la Vega, une jeune journaliste bien décidée à faire éclater le scandale des meurtres de Juarez, reçoit un e-mail énigmatique, signé Ö, qui la lance sur la piste du Chirurgien, le plus redoutable des tueurs en série de la région. Pérou. Noa Stevenson, grand-reporter de guerre traumatisé par la violence, découvre au fin fond des Andes, un message géant gravé dans une falaise qu'aucune technologie humaine n'a pu réaliser. Cité du Vatican. Un ordre spécial d'ecclésiastiques de très haut rang, s'inquiète d'une augmentation subite des apparitions angéliques dans le monde, car cela pourrait contrecarrer leurs noirs desseins. Etats-Unis. Le Réseau Advent Watcher, unité spéciale de la NSA s'occupant de traquer les messages à connotation ésotérique, analyse avec effarement une série d'e-mails signé Ö, envoyée à tous les internautes de la planète suivant une méthodologie humainement impossible. Après Titan, thriller au suspense haletant sur le thème des armes climatiques, Frédéric Zumbiehl nous entraine cette fois à la poursuite du plus énigmatique des lanceurs d'alerte, le très mystérieux Ö. Mais qui est-il ? Un Ange, comme certaines sources bien informées le pensent ? Ou un démon, comme d'autres le redoutent ? Initiatique et mystérieux, ésotérique et percutant, spirituel mais emprunt de vérités dérangeantes, Ö est un roman dont vous ne sortirez pas indemne. AUTEUR Frédéric Zumbiehl est un ancien pilote de chasse reconverti dans l'écriture depuis une quinzaine d'années. Scénariste prolifique du 9e art, il est l'auteur d'une quarantaine d'Album dont Team Rafale, Tanguy et Laverdure, Buck Danny, avec plus d'un million d'albums vendus. Il est également écrivain.