Le secret des oiseaux. Le guide pour les connaître

Partez à la découverte de la vie fascinante des oiseaux ! En mettant en lumière les comportements remarquables des oiseaux à travers les exemples d'espèces du monde entier, Le secret des oiseaux nous fait entrer dans la vie privée d'une espèce millénaire et pleine de ressources. Découvrez comment les oiseaux trouvent leur nourriture, quelles sont leurs techniques de défense, la construction des nids, l'adaptation face à leurs prédateurs, les rituels des parades amoureuses, les migrations... Nous avons beaucoup à apprendre des oiseaux et de leurs comportements, et c'est que nous montre l'auteur dans ce titre.