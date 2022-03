Cerridwen. Déesse celtique de l'inspiration

Une immersion passionnante au coeur des mystères de la tradition bardique Cerridwen est une déesse très connue des païens du monde entier. Galloise, elle est profondément liée à l'inspiration lyrique, à la transformation ainsi qu'à la sagesse. Ce livre retrace les origines de Cerridwen, à travers la mythologie et invite le lecteur à des pratiques et rites permettant d'accéder à son pouvoir incommensurable. L'auteur nous offre les clés de la dévotion et de la révérence envers la déesse et propose magie, poésie et chansons issues du célèbre chaudron magique de Cerridwen. Kristoffer Hugues propose également de s'initier au voyage contemplatif, de créer son autel et de pratiquer les rituels d'initiation pour toujours mieux se rapprocher de la déesse de la sorcellerie aux énergies transformatrices. Une perspective unique et une vision à la fois profonde et accessible. Un florilège de joyaux de sagesse pour un portrait des plus documentés, destiné à devenir un classique parmi les érudits celtiques et les praticiens spirituels... A propos de l'auteur : Kristoffer Hughes est né dans une famille galloise, au coeur des montagnes de Snowdonia. Il vit désormais sur l'ile d'Anglesey, siège ancestral des druides britanniques. Amoureux de littérature et de traditions celtiques, c'est naturellement qu'il a poursuivi son chemin vers le paganisme celte. Fondateur et chef de l'Ordre des druides d'Anglesey. Il continue d'étudier auprès de l'Ordre des bardes, des ovates et des druides. Il est également célébrant funéraire et auteurs de plusieurs ouvrages chez l'éditeur Llewellyn.