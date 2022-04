SAVOIR QUOI MANGER : SANTÉ RÉNALE

L'alimentation est un facteur clé en matière de prévention et de traitement des maladies rénales dès les stades précoces. A l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement curatif pour l'insuffisance rénale chronique. Toutefois, son évolution peut être ralentie, voire stabilisée notamment grâce à des mesures nutritionnelles visant à préserver la fonction rénale. Un régime alimentaire adapté permet également de limiter d'éventuelles complica­tions (ex. : fragilité osseuse, hypertension, maladies cardiovasculaires). Conçu par la nutritionniste Roxanne Papineau, ce guide vous permettra de : comprendre les enjeux des maladies rénales et l'importance d'une alimentation adaptée ; prévenir l'insuffisance rénale, son évolution et ses complications ; modifier facilement vos habitudes alimentaires grâce à des recommandations simples et de nombreux conseils pratiques ; planifier votre alimentation en suivant les menus spécialement élaborés ; cuisiner de bons repas pour préserver votre fonction rénale et améliorer votre état de santé. Découvrez des recettes faciles et rapides à préparer : smoothie velouté, oeufs brouillés aux épinards, potage de carottes aux amandes, pochettes de pita au thon, pain de lentilles au millet, spaghettis aux noix de Grenoble, ratatouille aux haricots blancs, étagé mexicain, tofu Tao croustillant, cari de poulet à l'ananas, brownies aux courgettes, pouding au riz brun ... et faites le plein de saveurs.