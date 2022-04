L'argile facile. Une thérapie naturelle millénaire

L'argile est l'un des remèdes les plus anciens et les plus universels, aux ressources incomparables. Appliquée en compresses ou cataplasmes, diluée dans de l'eau et absorbée en interne, l'argile est un agent thérapeutique polyvalent aux propriétés exceptionnelles. Cette terre merveilleuse, sans être une panacée universelle, vous permettra de soulager de nombreux maux. Il ne tient qu'à vous de l'utiliser, grâce aux conseils pratiques de ce livre, pour votre bien-être et celui de vos proches. Vous allez vite le constater : il n'est rien de plus facile !