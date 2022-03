Former les managers de demain. Kit créatif pour les formateurs

Notre société se transforme à grande vitesse et fait émerger de nouveaux enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Ces évolutions remettent en cause les pratiques managériales des entreprises. Pour répondre à ces nouveaux défis, le conseil, la formation et l'enseignement du management se renouvellent et se tournent vers de nouvelles approches mobilisant le jeu, le monde virtuel, l'art, le numérique ou le design thinking. Cet ouvrage a pour ambition de diffuser des expériences pédagogiques créatives développées par des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et adaptées à ces nouveaux enjeux. Tout en exerçant un regard réflexif et académique sur ces expériences, ce livre servira de boîte à outils pour les enseignant, les consultants et les formateurs désireux d'accroître leur palette d'approches et de méthodes pédagogiques pour former à un management renouvelé.