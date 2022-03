Le mystère de la fresque maudite

Art, meurtres et politique dans la Florence des Médicis Rome, 1458. Piero della Francesca s'était juré de ne jamais remettre les pieds à Florence. Mais lorsqu'un message alarmant de son vieil ami Domenico Veneziano lui parvient, le célèbre peintre n'a d'autre choix que de rejoindre immédiatement la capitale des arts, où il apprend que Domenico est suspecté du meurtre d'un riche banquier. Une accusation qui semble avoir été montée de toutes pièces pour les piéger, Domenico et lui, et le faire revenir à Florence. Tandis qu'il tente désespérément de déjouer le complot qui menace d'envoyer son ancien mentor au pilori, Piero trouve une alliée inattendue en Lavinia, la jeune nièce de Domenico. Convaincue de l'innocence de son oncle, l'apprentie peintre est prête à tous les sacrifices pour le disculper. Une tâche qui se complique de jour en jour. Car les assassinats se multiplient à Florence. Et tous paraissent liés à un cycle de fresques entrepris par Domenico et Piero seize ans plus tôt, et resté mystérieusement inachevé... Traduit de l'italien par Joseph Antoine