Dark Protectors, T8 : Ronan

Chaque guerrier a son âme soeur. Ronan s'est sacrifié pour détruire le mal ultime. Il aurait dû mourir... et non réapparaître des siècles plus tard dans un monde moderne où les vampires taisent leur existence, où la menace posée par l'ennemi est plus réelle que jamais, et surtout, où la femme qui hante ses rêves depuis toujours détient un pouvoir dont elle ignore tout. Faith est une femme de science, pourtant sa rencontre avec un vampire en chair et en os met toutes ses théories à l'épreuve. Car Ronan est dévoré par une faim qu'elle seule peut assouvir - à condition qu'ils survivent au mal qui les traque... " Rebecca Zanetti mêle action, passion et intrigues avec talent. " Publishers Weekly " Le meilleur de la romance paranormale. " Cynthia Eden " Une romance paranormale sombre, intense et captivante. " Harlequin Junkie " Entraînant et sexy... Une excellente lecture. " Under the Covers Book Blog Pour public averti