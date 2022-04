DÉVELOPPER LA RELATION AVEC SES ÉLÈVES ET MIEUX COLLABORER

De puissants leviers pour un enseignement crédible et efficace Comme le mentionne le chercheur John Hattie dans sa préface : "le présent ouvrage allie deux des notions les plus fondamentales en pédagogie : la crédibilité et l'efficacité collective, qui se combinent en une recette efficace permettant réellement de produire un effet durable sur l'apprentissage des élèves". Ressource inestimable pour les enseignantes et enseignants du préscolaire au secondaire qui désirent améliorer leurs pratiques pédagogiques, ce guide inspirant inclut : - Des mesures concrètes pour favoriser une relation de confiance avec les élèves soutenue par les compétences, le dynamisme et la sensibilité ; - Des stratégies pour influer sur l'apprentissage des élèves en tant que membre d'une équipe pédagogique ; - Des conseils utiles pour peaufiner l'efficacité collective grâce à une meilleure communication et des habiletés en résolution de problèmes ; - Des exercices de réflexion et des outils d'autoévaluation qui favorisent la croissance professionnelle ; - Plus de 40 capsules vidéo qui présentent des concepts clés, communiquent des réflexions et des expériences vécues et invitent le personnel enseignant à prendre des mesures pour cultiver une relation éducative favorisant la crédibilité et l'efficacité collective. Donnez une longueur d'avance à l'apprentissage et à la réussite dans votre classe grâce aux conseils inestimables, basés sur les données probantes, de cette équipe de chercheurs et de professeurs de renommée internationale.