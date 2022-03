Lauréat du prix Nobel de littérature, Pierre Le Guellec s'est volatilisé alors qu'il se rendait en avion de Rennes à Stockholm. Menée entre les remparts et les plages de Saint-Malo, l'enquête sur sa disparition révèle l'obscure personnalité du " dernier des écrivains ". Qu'est-il arrivé à Pierre Le Guellec, nouveau lauréat du prix Nobel de littérature ? Déposé à l'aéroport de Rennes le matin du 8 décembre, il n'est jamais arrivé à Stockholm pour recevoir sa récompense. Enlèvement d'un écrivain devenu soudainement riche et célèbre ? Règlement de comptes entre les derniers terre-neuvas dont il est le descendant ? Disparition volontaire ? Inquiétante ? Définitive ? Marie Rivalain, son attachée de presse, est troublée. Contrainte de rester à Saint-Malo jusqu'au retour hypothétique du romancier, elle découvre la part d'ombre d'un homme qu'elle pensait pourtant bien connaître. Dans un hôtel particulier chargé d'histoire et sur les plages ventées de la cité de granit, Marie part à la recherche de celui que beaucoup considèrent comme " le dernier des écrivains ". Mais chaque nouvel indice ne fait qu'épaissir son mystère.