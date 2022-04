George Best, Twist and Shoot

A 17 ans, le prodige intègre Manchester United. Son coéquipier Bobby Charlton n'a plus esquissé un sourire depuis l'accident d'avion qui coûta la vie à 8 de ses partenaires au retour d'un match de coupe d'Europe. Ces deux-là, le fêtard et le bosseur, sont incapables de se comprendre dans la vie mais se retrouvent sur un terrain de football et vont écrire ensemble les grandes heures de Manchester.